«تطوير مكة» تُصدر خرائط تفاعلية لتسهيل تحركات الحجاج

أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة لإرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن، التي يقصدونها بسهولة ويسر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ الهيئة تهدف إلى الحد من ظاهرة الضياع، التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة، وأبرز المعالم في المشاعر المقدس، ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.

وتتضمّن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر (منى – مزدلفة – عرفات)؛ حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.

وتتمثّل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، تم ترقيمها بأرقام (زوجية) وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية وطرق المشاة الرئيسية والفرعية.