أمير الشرقية يُدشِّن الزي الجديد لمنسوبي إدارة سجون المنطقة

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الزي الجديد للمديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير سجون المنطقة العميد عبدالله النفجان.

ونوه الأمير سعود، خلال التدشين، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام للإصلاحيات، والبرامج المقدمة لنزلائها لتطويرهم وتأهيلهم، والاستفادة المثلى من فترة العقوبة، مؤكدًا أنَّ المملكة حريصةٌ على بذل كل الجهود ليخرج النزيل للمجتمع وقد استفاد من فترة العقوبة بالشكل الأمثل، واكتسب مهارات تسهم في عدم عودته إلى ارتكاب الخطأ، وقدرته على الاعتماد على نفسه، واندماجه في المجتمع.

وأضاف أنَّ تغيير الزي والشعار لمديرية السجون هي رسالة أنّ عملية التطوير للأجهزة الأمنية وعملياتها مستمرة بدعم القيادة؛ لمواكبة كل المستجدات، وتحقيق الأهداف السامية التي تسعى لها، عبر بسط الأمن وتحقيق العدالة، وإصلاح المجتمع وفق الأنظمة والتعليمات السارية، مشدِّدًا على أهمية استشعار الأمانة تجاه النزلاء، وتطوير البرامج المقدمة لهم، خصوصًا لفئة النساء، متمنيًّا سموه للإدارة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، أعرب العميد النفجان عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة على إطلاق الزي الجديد للإدارة، ما يتواكب مع الخطوات التطويرية التي أطلقها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مؤكِّدًا عمله مع زملائه في الإدارة لتحقيق التطلعات والأهداف المأمولة من الإدارة.