«الصحة»: خط تدخُّل سريع لإنقاذ الحجاج المصابين بجلطات

أعلنت وزارة الصحة، ممثلةً في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تفعيل الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة لعلاج القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأنّ المدينة الطبية خصَّصت أرقامًا للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب وخط هاتفي بديل في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات، بالإضافة إلى رقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

ويعتبر الوقتُ العاملَ الأهمَ بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية، ما يُعزِّز أهمية توفُّر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن خلال موسم الحج.

Advertisements

ويهدف هذا الخط إلى اختصار الوقت في نقل الحالات وتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات التي تحقق التطلعات وتسهم في خدمة ضيوف الرحم، وذلك ضمن الدعم غير المحدود الذي توفره المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة لهم بمتابعة مباشرة وحيثية من وزارة الصحة.

في شأن آخر، واصلت الوزارة بث رسائلها التوعوية التي توجهها لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم، ضمن حملتها «حج بصحة»؛ حيث أوضحت طرقًا لتجنُّب الإصابة بالنزلة المعوية خلال الحج.

ودعت الصحة الحجاج للحرص على سلامة ونظافة الطعام قبل تناوله، والمحافظة على نظافة اليدين، وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنُّب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، وضرورة طبخ اللحوم جيدًا، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.