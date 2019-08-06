غبار كثيف يغطي طرق نجران.. وتنبيه عاجل من «أمن الطرق»

دعت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، السائقين بمنطقة نجران إلى أخذ الحيطة والحذر على بعض الطرق؛ بسبب انتشار غبار كثيف.

وذكر بيان صادر عن «أمن الطرق»، اطلعت عليه «عاجل»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران.. يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق شرورة - نجران وطريق شرورة - الرياض والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة بيان إلى أنَّ هذه الحالة المناخية تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة»، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. وأوضحت «الأرصاد» أنَّ هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران، وكذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

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