«فرحتكم فرحتنا».. مركز الملك سلمان يوزِّع كسوة العيد على آلاف الأيتام بلبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص وعددٍ من الشخصيات.

وقال القناص، في تصريحاتٍ صحفية، إنّه تمّ تدشين مشروع كسوة العيد بعنوان «فرحتكم فرحتنا»، الذي يشمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام، وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي الذي سيقوم به المركز إن شاء الله.

يأتي هذا المشروع، ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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في شأنٍ آخر، أعلن المركز أنّ عياداته في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن قدَّم خدماتها العلاجية لـ20 ألفًا و482 مريضًا خلال شهر يوليو الماضي.

وجاءت عيادات الطب العام بأعلى عدد من المراجعين؛ حيث بلغ عدد مراجعيها 6609، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 5437 طفلًا، كما استقبلت العيادة النسائية 2700 مراجعة، فيما تلقّى 1344 لاجئًا سوريًّا العلاج في عيادة الباطنية و869 حالة لعيادة الأنف والأذن.

وتعاملت عيادتا الأسنان مع 1073 حالة، وتعاملت عيادتا الجراحة مع 1131 حالة قُدِم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 1272 مصل لقاح لـ552 طفلًا وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 310 حالات، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 457 حالة.