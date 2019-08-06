«نظافة جدة» تُجنِّد 4717 عاملًا وتُجهِّز 731 معدة ضمن «خطة الحج»

| أعلنت الإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطتها لموسم حج 1440هـ، التي انطلقت في الـ20 من ذي القعدة وتستمر حتى الـ 7 من ذي الحجة، وذلك على ثلاث مراحل، تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة الحجاج المسافرين وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة.

وقالت أمانة المحافظة، في بيانٍ لها، إنَّ المرحلة الأولى الممتدة حتى بعد غدٍ الخميس، تركّزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة يوم الجمعة المقبل، بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، وتنتهي في 15 ذي الحجة لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.

وبيَّنت «الأمانة»، أنّها جنَّدت نحو 4717 عاملًا ومشرفًا وجهَّزت 731 معدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز عمليات دائم على مستوى كل مشروع نظافة مكون من الإدارة العامة للنظافة والمرادم والبلديات الفرعية يعمل على مدار الساعة طول موسم الحج للمتابعة المستمرة لسير العمل وإدارة أي مواقف طارئة، كما تم تكوين مجموعات سيطرة ميدانية لإدارة العمل الميداني، بالإضافة لتجهيز قسم متنقل من الورشة لتلبية أي طلب تدخل لحادث مفاجئ على الطرق الواقعة في نطاق العقد، وتكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيدٍ عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة.

ولتغطية فترات الفواصل الزمنية بين الورديات، أشارت أمانة جدة إلى تشكيل فرقتي طوارئ لكل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة تغطى التوقيتات الحرجة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، وكذلك من الساعة الثانية إلى 4 صباحًا، وتساند العمالة المخصصة للوردية المسائية، كما تعمل على تسديد بلاغات عمليات الأمانة والبلديات الفرعية.