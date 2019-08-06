اكتمال تجهيزات النيابة العامة لمباشرة أعمالها بالمشاعر المقدسة

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أجرى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالرحمن الوردي، جولةً تفقديةً للوقوف على استعدادات وتجهيزات مباشرة أعمال النيابة العامة بالمشاعر المقدسة والمسجد المكي الشريف لموسم حج هذا العام؛ حيث باشر منسوبو النيابة المكلفون مهامهم منذ الجمعة الماضي بمنى ومزدلفة وعرفات والمسجد الحرام.

ونوه الوردي، حسب وكالة الأنباء السعودية، بالمتابعة المباشرة من قبل النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، ودعمه لجهود منسوبي الفرع لضمان قيامهم بالأعمال والاختصاصات المتنوعة على أتم وجه، وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أنّ خدمة حجاج بيت الله تعد من أسمى الأعمال الشريفة التي يتشرف بها منسوبو النيابة العامة.

وأضاف، أنَّ مقار المشاعر المقدسة باشرت أعمالها المشتملة على التحقيق في القضايا والادعاء العام أمام الدوائر القضائية والرقابة على السجون، ودور التوقيف في كلٍ من منى ومزدلفة وعرفات والمسجد الحرام، إضافةً إلى فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يواصل أعماله المتضمنة مباشرة القضايا والاختصاصات داخل مكة المكرمة، مبينًا أنّ خطة العمل راعت التغطية الشاملة لجميع مواقع المشاعر المقدسة وتحركات الحجيج.