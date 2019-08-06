سفيرا سيريلانكا والفلبين في ضيافة المراعي



زار كل من السفير السيريلانكي لدى المملكة العربية السعودية محمد عزمي طاسيم، ونظيره الفلبيني عدنان فيلالونا الونتو، مرافق شركة المراعي في الخرج، يرافقهم عدد من منسوبي السفارتين وعوائلهم، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية فواز الجاسر. وشملت جولات السفراء إحدى مزارع الأبقار ومرافق الشركة ووحدة المعالجة المركزية الثالثة. واطلع الزوار على الوسائل الحديثة التي تعتمدها المراعي، ومدى العناية الكبيرة التي توليها الشركة لأبقارها، من رعاية طبية متقدمة وغذاء صحي وبيئة مناسبة، فضلًا عن أحدث المعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج. وخلال الزيارة، أبدى السفيران إعجابهم بما شاهداه، مشيدين بمنشآت المراعي، والتقنية المتقدمة المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية والعصائر والألبان. وفي ختام الزيارة قاما بالتوقيع في سجل كبار الزوار، كما قدم الجاسر هدايا تذكارية لسفيري الدولتين. يذكر أن المراعي استقبلت أكثر من 73 ألف زائر العام الماضي، ضمن برنامج طموح للشركة يهدف إلى إطلاع جمهورها ومستهلكيها على كافة خطوط الإنتاج وتوفير تجربة المشاهدة الحية لكافة مراحل التصنيع.

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