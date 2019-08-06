أرامكو تدعم أول مشروع لحماية العقعق العسيري من الانقراض



أعلنت أرامكو السعودية عن دعمها لمشروع بحثي يهدف إلى حماية طائر «العقعق العسيري» من الانقراض، وذلك في أول مبادرة مشتركة على مستوى المملكة بين أرامكو السعودية والهيئة السعودية للحياة الفطرية ومعهد سميثسونيان الأميركي، وذلك انطلاقا من التزام الشركة بالمحافظة على البيئة وحمايتها، والمحافظة على توازن النظام البيئي الطبيعي وسلامته في المملكة. وأوضح مدير إدارة حماية البيئة في أرامكو عمر عبدالحميد أن المشروع بدأ بدراسة بحثية في شهر مايو 2018، ولا تزال مستمرة حتى الآن لحصر أعداد العقعق العسيري وكثافتها، واستخدامها لبيئتها الطبيعية وتوزعها، وهذا الطائر هو الوحيد الذي يتخذ من المملكة دون غيرها موطنا له، وتناقصت أعداده مؤخرا حتى أنها لم تعُد تتجاوز 100 زوج متكاثر. ويُعرف هذا الطائر بذكائه العالي ويُطلَق عليه محليا اسم «العقعق» تعبيرا عن الأصوات البديعة التي يصدرها، ويمتاز ريش العقعق بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وكذلك ريش مصطبغ باللون الفيروزي الأخّاذ، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 4 - 7 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الأكاسيا. وتعد جبال منطقة عسير موطنا لطائر العقعق العسيري، وهي منطقة فريدة من نوعها في طبيعتها وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الحيوي، والمملكة إحدى الدول الأساسية الواقعة على واحد من أطول المسارات لرحلات الطيور المهاجرة في العالم حيث تتجمع بها أعداد كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

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