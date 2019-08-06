حج / منسوبو مستشفى منى الجسر يبذلون جهدهم ودماءهم لضيوف الرحمن



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أكد منسوبو مستشفى منى الجسر في مشعر منى جاهزيتهم لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات العلاجية لهم، بعد تلقيهم التدريب والتأهيل اللازم، معتبرين خدمة ضيوف الرحمن شرف لهم.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور وضاح أبوطالب أنه تم تأهيل المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية، كما تم التأكد من جاهزية جميع الأقسام والفرق الطبية لأداء مهامهم بمستوى عالٍ من الكفاءة؛ بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية واهتمام بالحجاج والمعتمرين، عاداً خدمة ضيوف الرحمن شرف يعتز به الجميع، معرباً عن فخره واعتزازه بالعمل ضمن فريق وزارة الصحة لتقديم أرقى خدمات الرعاية الطبية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وفي هذا الإطار شارك منسوبو المستشفى في حملة التبرع بالدم والصفائح الدموية التي نفذت داخل المستشفى، لدعم بنوك الدم بوحدات إضافية، واستنقاذ المحتاجين له سواء بسبب إصابات نازفة أو لإجراء عمليات جراحية أو بسبب أمراض مزمنة أو وراثية وغيرها، مستشعرين بذلك مسؤوليتهم الدينية والوطنية وشرف مهنتهم التي يقومون بها في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مستشفى منى الجسر يعد أحد مستشفيات منى الأربعة وسيقدم خدماته العلاجية والإسعافية بدءًا من استقبال الحجاج بمشعر منى في اليوم السابع من شهر ذي الحجة بمشاركة أكثر من (400) كادر صحي وإداري.

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16:50ت م

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