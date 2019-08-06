حج / وصول 380 حاجاً سودانياً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة



الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

وصل إلى مكة المكرمة فجر اليوم 380 حاجاً وحاجة من جمهورية السودان الشقيقة يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من جمهورية السودان البالغ عددهم ألف حاج وحاجة لموسم 1440هـ ، من رجال الجيش الوطني السوداني وأسر وذوي شهداء القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب السوداني.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية

// انتهى //

16:50ت م

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الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسوصل إلى مكة المكرمة فجر اليوم 380 حاجاً وحاجة من جمهورية السودان الشقيقة يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من جمهورية السودان البالغ عددهم ألف حاج وحاجة لموسم 1440هـ ، من رجال الجيش الوطني السوداني وأسر وذوي شهداء القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب السوداني.وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.// انتهى //16:50ت م0200

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