السعودية اليوم / جوازات الشرقية تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



الدمام 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

تواصل إدارة جوازات المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها، العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وذلك لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وكذلك تسليم جوازات السفر

و أوضح مدير جوازات المنطقة العميد عويد العنزي ، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

ودعا العميد العنزي جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، أبشر اعمال ، ومقيم ) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.

// انتهى //

16:45ت م

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الدمام 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستواصل إدارة جوازات المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها، العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وذلك لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وكذلك تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة " أبشر" التي تم طلبها عبر بريد واصل أو من راجع الفرع لاستلامها.و أوضح مدير جوازات المنطقة العميد عويد العنزي ، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .ودعا العميد العنزي جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، أبشر اعمال ، ومقيم ) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.// انتهى //16:45ت م0193

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