حج / "الصحة" : مستشفى "منى الشارع الجديد" ينفذ برنامج السلامة الدوائية



الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

قدمت "الصحة" برنامج السلامة الدوائية بمستشفى منى الشارع الجديد، الموجة إلى العاملين من الكادر الطبي بالمستشفى لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، استفاد منه 75 طبيباً و114 ممرضاً وممرضة، و13 صيدلياً وصيدلانية.

ويأتي ذلك لتطبيق معايير الجودة في متطلبات السلامة الأساسية بالمستشفيات والمراكز الصحية بمستشفيات المشاعر المقدسة، للحد أو المنع من الأخطاء الطبية والدوائية، والآثار الجانبية من العاملين.

ويتكون برنامج السلامة الدوائية من سلسلة محاضرات وعمل سياسات وإجراءات يتم تطبيقها والعمل بها بالمستشفى حسب سياسات وإجراءات المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

وأهم هذه السياسات تتمثل في " توثيق وتسجيل الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية, وتحسين سلامة المرضى من الأخطاء من الأدوية العالية الخطورة والمتشابهة بالشكل والصوت, وقائمة بمنع الاختصارات الممنوعة بالوصفات والأوامر الطبية, وتقيد صرف المضادات الحيوية وفق السياسات والأدلة العلاجية المحلية والدولية, ونظام وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية, ووضع قواعد وإرشادات يحتوي على الأدوية التي تعطى بالتسريب الوريدي, ووضع قواعد وإرشادات للترياق, ووضع تعليمات الأدوية الخاصة بثباتيه الأدوية بعد فتحها, وغير ذلك من الاستراتيجيات والسياسات الخاصة ببرنامج السلامة الدوائية" .

// انتهى //

16:45ت م

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