حج / لجنة تفويج الجمرات بمؤسسة أفريقيا غير العربية تنفذ أولى تجاربها الميدانية لأعضائها بمنى



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

شرعت لجنة التفويج لمنشأة الجمرات بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية اليوم بتنفيذ أولى تجاربها الميدانية لأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة ومسؤولي التفويج بمكاتب شؤون الحجاج بمشعر منى، بمشاركة مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة التفويج بالوزارة الدكتور محمد القرني، وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على اللجان بالمؤسسة الدكتور عبدالرحمن محمد علي ماريه وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التفويج لمنشأة الجمرات بالمؤسسة المهندس عبدالله صديق لشكر وأعضاء اللجنة.

وتعرف الأعضاء خلال هذه التجربة على المسارات المحددة للأفواج أثناء توجههم لرمي الجمرات وعودتهم منها، واتباعهم للطرق السليمة في تنفيذ التعليمات والتزامهم بأوقات التفويج والحظر للرمي وتوعية الحجاج لتفادي الملاحظات التي قد تطرأ أثناء تأدية ضيوف الرحمن لهذه الشعيرة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالرحمن ماريه، أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية تحرص من خلال هذه التجارب الميدانية على تنفيذ الخطط التشغيلية التي أعدتها وزارة الحج والعمرة لعملية تفويج حجاج بيت الله الحرام لمنشأة الجمرات لضمان سلامتهم وراحتهم، وتهيئة وتأهيل منسوبي اللجنة وأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة ومكاتب شؤون تنظيم الحجاج، والوقوف على جاهزيتهم وتعريفهم بالمسارات المحددة لذهاب وعودة حجاج الدول الأفريقية أثناء تأديتهم نسك رمي الجمرات، وكذلك المام عضو التفويج بالمهام المنوطة به لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للتفويج وفق المواعيد المسموح بها وأوقات الحظر لتأدية هذه الشعيرة، واتباع التعليمات الخاصة بذلك ، مضيفا بأن هذه التجربة تأتي ضمن الخطط التشغيلية التي تقف من خلالها المؤسسة على جاهزية لجانها العاملة ميدانيا.

بدوره قدم رئيس وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة اللواء الدكتور محمد القرني، شرحاً مفصلاً للتعليمات والضوابط المنصوص عليها في خطط وبرامج الوازرة لتفويج ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440 هـ ، مشدداً على تقيد الجميع بتلك التعليمات والعمل بدقة متناهية من قبل منسوبي التفويج بالجداول الزمنية والأوقات المحددة المسموح بها لخروج أفواج الحجاج من مخيماتهم لرمي الجمرات ومعرفة أوقات الحظر التي يمنع فيها خروج الحجاج حفاظا على سلامتهم.

من جانبه أشار عضو مجلس اﻹدارة رئيس لجنة التفويج بالمؤسسة المهندس عبدالله لشكر، أن اللجنة وضعت هذا العام برنامجاً تطبيقياً إلكترونياً لمتابعة أعمالها وجدولة مواعيد تفويج حجاجها عبر غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاسيما أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، مشددا على أهمية التزام أعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية ومنظمي قدوم الحجاج وتقيدهم التام بالخطط الموضوعة من وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ممثلة في لجنة التفويج، مؤكدا في هذا الشأن استفادة جميع أعضاء التفويج المشاركين في هذه التجارب والتطبيقات الميدانية.

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16:44ت م

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