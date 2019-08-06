2019-08-06

ساما : 8 أسباب للوفاة أو العجز لا تعفي العميل من الأقساط المستحقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن أحكام ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة من المؤسسة، تُلزم البنوك بإعفاء وإعادة مبالغ الأقساط المتحصّلة على عقود التمويل المبرمة بعد 1 أكتوبر من عام 2018، في حالة وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي.

وأضافت أن أحكام وضوابط التحصيل تستثني عقود التمويل التجاري وبعض حالات الوفاة والعجز من الإعفاء، في حال كانت الوفاة والإصابة بالعجز ناتجة عن الأسباب التالية:-