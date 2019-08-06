شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الإسلامية»: مشروع خادم الحرمين نشر «الاعتدال» في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (مكة المكرمة)

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الحوثيين بأنهم «أحفاد القرامطة»، مشيرا إلى أن الطريق الذي يسلكه الحوثيون اليوم للوصول إلى مكة المكرمة، هو الذي سلكه أبرهة، ولكن الله قيض لحماية بيت الله الحرام ومسجد رسوله الرجال المخلصين المؤمنين للدفاع عن مقدسات المسلمين في جميع بلاد العالم. وقال خلال زيارته التفقدية لمقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء): إن الذي يراد باليمن من خلال ايدي الحوثيين الملوثة الوصول إلى مقدسات المسلمين جميعا لتلويثها كما فعل القرامطة من قبل بذبح الآلاف ورميهم في بئر زمزم، هؤلاء احفادهم يريدون المساس بمقدسات المسلمين.

وأضاف: لاشك أن الصور تتكرر والاشخاص يتغيرون والمسرح واحد، ولكن لكل ظالم نهاية ولكل معتد اثيم عقاب وكونوا واثقين أن هذه الارض المباركة في أيدي امينة يحكم فيها شرع الله، ويخدم فيها المسلمون من جميع بلاد الدنيا امنة مطمئنة سخاء رخاء، وكونوا على يقين أن المملكة العربية السعودي بقيادة الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز إمام المسلمين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يخدم العالم الاسلامي جميعا من خلال نشر الوسطية والاعتدال في ربوع العالم، بعد أن اختطف واصبح الاسلام مروعا ومخوفا والمسلمين، أصبحوا ضحايا لجميع من يريد انتهاك دينهم او مشاعرهم أو حرماتهم بسبب أن الأعمال الإجرامية من الإرهاب والتطرف والغلو والتشدد، هو من انتج ما رأيتم واستغله أعداء الإسلام للنيل من الدين الإسلامي وضرب الإسلام من الداخل. وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، نشر الاعتدال والوسطية في جميع ربوع العالم الإسلامي من خلال القدوة الحسنة، وما تطبقه المملكة وما جعلته واقعا ملموسا ومحسوسا بنشر الاعتدال في ربوع المملكة، من خلال ضبط المنابر والانشطة الدعوية والجمعيات، ونشر الوعي والتحذير من الغلاة والارهابيين، ونحو ذلك والمملكة وكل الصادقين والمخلصين يحرصون على نشر الاعتدال، واعادة الدين الذي اختطف من قبل أعداء الدين الذين أعطوا صورة غير حقيقية لهذا الدين العظيم، وغير ماجاء في كتاب الله الكريم وسنة نبيه ومخالفة لما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة، ولكني أؤكد لكم أن هذه البلاد آمنة مستقرة وقوية.

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من جانبه قال رئيس المركز الإسلامي في فرنسا الدكتور نور الدين الطويل، أرفع تحيات مسلمي فرنسا لمقام خادم الحرمين لجهوده في جمع كلمة المسلمين وجهود وزارة الشؤون الإسلامية في دعم الوسطية والاعتدال، ونحن دائما نقف معكم ضد الحملات التي تحاول تشويه صورة المملكة الناصعة ضد إيران والحوثيين، فهذا الموقف والدفاع عن الشرعية في اليمن شرفتم فيه الأمة الإسلامية، ونحن نباركه.

هذا ودشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، معرض "لبيك .. رحلة الحج عبر العصور"، الذي نظمته الوزارة بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بالشراكة مع مجموعة الراجحي الاستثمارية بمكة المكرمة، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والشخصيات الإسلامية، وممثلي الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وكوكبة من الإعلاميين والقنوات الفضائية.

وتجول وزير الشئون الإسلامية على قاعات المعرض التي تتضمن: قاعة مكة عبر التاريخ تضم أركان للتعريف بمكة المكرمة وقصة اختيار الله عز وجل لها أن يكون بها أول بيت وضع للناس هدى للعالمين، كما تتناول القاعة قصة سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام وقصة بناء البيت الحرام، وتاريخ بناء الكعبة، وحقوق مكة تعظيمها وتوقيرها، إضافة إلى محتويات أخرى في القاعتين الأخريين ومنها جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وإجمالي ما أنفقته المملكة وتنفقه على أعمال التوسعة.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار بشكل يومي منذ افتتاحه إلى نهاية موسم الحج بإذن الله.