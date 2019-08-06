شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرؤية الأفقية تغلق الملاحة البحرية بـ«ميناء جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أغلقت إدارة ميناء جدة الإسلامي الحركة البحرية للميناء أمام السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء اليوم (الثلاثاء)، بسبب الحالة الجوية على محافظة جدة اليوم (الثلاثاء)، التي وتسببت في إيقاف الحركة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة من ميناء جدة الإسلامي.

وأكدت ادارة ميناء جدة الاسلامي لـ«الخليج 365»، إلى أن إغلاق الحركة الملاحية في ميناء جدة جاء لارتفاع سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، والتي تجاوزت 40 عقدة مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية. وأضافت أن برج المراقبة البحرية وغرفة عمليات التشغيل والسلامة يتابعان سير العمل داخل الميناء، مشيرا في حديثه إلى "الخليج 365" إلى أن إيقاف الملاحة البحرية يأتي بناء على سرعة الرياح، والتي أسهمت في إيقافها، مؤكدة على أن الحركة الملاحية ستعود إلى طبيعتها فور تحسن الأحوال الجوية، وشدد على أن استنفار كافة الطاقات لتسيير حركة السفن. هذا و أكدت الأرصاد على وجود نشاط في الرياح السطيحة المؤدية لإثارة الأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية، والتي حددت نهايتها عند 4 عصرا وفق توقعات الأرصاد و تشمل كلا من ‏جدة، ⁧العاصمة المقدسة⁩، القنفذة، الليث، المويه، رابغ، بحرة، أضم، الجموم، الطائف، الكامل، تربة، خليص، ⁧عرفات⁩، ⁧منى⁩، ⁧مردلفة⁩.