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أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.
وتسعى الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.
وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر "منى ومزدلفة وعرفات"، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.
وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام "زوجية"، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 03:57 PM
تتضمن مخططاً لـ"منى ومزدلفة وعرفات"
أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.
وتسعى الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.
وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر "منى ومزدلفة وعرفات"، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.
وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام "زوجية"، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.
، "تطوير مكة" تصدر خرائط تفاعلية للمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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