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وجّهت قوات أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران بتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة.
ويطال الغبار، على وجه الخصوص، طريق "شرورة- نجران" وطريق "شرورة – الرياض"، ويؤدي إلى الحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت اليوم تنبيهاً متقدماً لمناطق: "عسير، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض" لحالة أتربة مثارة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 03:44 PM
القوات دعت إلى تهدئة السرعة.. وقالت: يحدّ من مدى الرؤية الأفقية
وجّهت قوات أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران بتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة.
ويطال الغبار، على وجه الخصوص، طريق "شرورة- نجران" وطريق "شرورة – الرياض"، ويؤدي إلى الحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت اليوم تنبيهاً متقدماً لمناطق: "عسير، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض" لحالة أتربة مثارة.
، "أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات بنجران.. انتبهوا غبار كثيف ،
المصدر : الخليج 365
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