، بالورد وماء زمزم.. هكذا كان استقبال ضيوف الملك من السودان ،

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حجاج جمهورية السودان الذين صدر الأمر الملكي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لحج هذا العام 1440هـ.
ووصل الضيوف بحمد الله وتوفيقه إلى مقر الاستضافة بمكة المكرمة، حيث تم استقبالهم بماء زمزم وباقات من الورد وبعض من الضيافة المكية، وسط الدعوات والتكبيرات من الحجاج، في مشهد إيماني أخوي يحكي عن اللحمة الإسلامية ووحدتها التاريخية، إذ أنها تؤكد اهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض عامة وبحجاج بيت الله الحرام خاصة.
وأشاد الضيوف بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة، مثمنين بالتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة.
وعبر الضيوف بشعورهم قائلين إنها لا توصف، من استقبال حافل يدعو للفخر والاعتزاز، لافتين إلى أن الشعب السعودي والسوداني يربطهم علاقة منذ عهد المؤسس –طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 03:42 PM
ثمّنوا جهود السعودية في خدمة الحجاج فور وصولهم للديار المقدسة
استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حجاج جمهورية السودان الذين صدر الأمر الملكي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لحج هذا العام 1440هـ.
ووصل الضيوف بحمد الله وتوفيقه إلى مقر الاستضافة بمكة المكرمة، حيث تم استقبالهم بماء زمزم وباقات من الورد وبعض من الضيافة المكية، وسط الدعوات والتكبيرات من الحجاج، في مشهد إيماني أخوي يحكي عن اللحمة الإسلامية ووحدتها التاريخية، إذ أنها تؤكد اهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض عامة وبحجاج بيت الله الحرام خاصة.
وأشاد الضيوف بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة، مثمنين بالتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة.
وعبر الضيوف بشعورهم قائلين إنها لا توصف، من استقبال حافل يدعو للفخر والاعتزاز، لافتين إلى أن الشعب السعودي والسوداني يربطهم علاقة منذ عهد المؤسس –طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
، بالورد وماء زمزم.. هكذا كان استقبال ضيوف الملك من السودان ،
المصدر : الخليج 365
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