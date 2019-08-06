، ملوحاً باستعمال القوة.. قائد الجيش الباكستاني: سنذهب لأي مدى لدعم كشمير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيذهب إلى أي مدى لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي، قال "باجوا": "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية"، طبقاً لـ"رويترز".

وأضاف قائد الجيش الباكستاني دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

وألغت الهند أمس نصاً دستورياً كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة بسنّ قوانينها، والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.