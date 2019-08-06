enquire مكتب العمل الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة والجواز

تُعد خدمة الاستعلام عن عامل وافد أحد أكثر الخدمات التى تلقى قبول واسع فى المجتمع السعودي، حيث يتوافد على المملكة العربية السعودية الآلاف من العمالة الوافدة سنوياً للعمل فى أكبر الشركات والمصانع السعودية ليشاركوا بذلك فى تقدم الأمة ونهضتها.

ومن هنا قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة الاستعلام عن عامل وافد بشكل مبسط والكترونى لتُسهل على رجال الأعمال وأصحاب الشركات السودية الجهد والوقت فى الاستفسار عن أي عامل يقوموا بإستقدامه إلى المملكة، ونوضح لكم خلال هذه المقالة خطوات الاستعلام عن عامل وافد، فتابعونا.

الاستعلام عن عامل وافد

نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى تقديم خدماتها بشكل الكتروني مميز لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن عامل وافد كالتالى:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

. قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم خدمات إلكترونية للمنشآت.

قم بإختيار على الإستعلام عن عامل وافد.

اكتب بياناتك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

الآن تظهر أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

ويُمكنك الاستعلام عن موظف وافد عبر مكتب العمل من هنا .

البحث عن وافد

كما وضحنا بالأعلى خطوات الاستعلام عن وافد حيث أصبح الآن من المتاح أن تنتهى من كافة الإجراءات التى تقوم بها إلكترونياً، ولست بحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة العمل أو مكاتب العمل، فقد أصبحت جميع الخدمات مُقدمة بشكل إلكترونب بسيط.