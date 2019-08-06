حج / مشروع تعظيم البلد الحرام يُدشن برنامج "الضيافة المكية " للحجاج



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

دشن مشروع تعظيم البلد الحرام بالشراكة مع مركز حي العتيبية التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ونادي الحي التابع لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج " الضيافة المكية "، بمقر مدرسة الإمام البخاري الابتدائية بمكة المكرمة.

وأوضح المشرف العام على المشروع الدكتور طلال أبو النور أن البرنامج يأتي ضمن برامج مشروع تعظيم البلد الحرام مع شركائه الهادف إلى إشاعة معاني الضيافة المكية والإسهام في تحقيق أهداف برنامج "خدمة ضيف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ المكي حيث كان أهل مكة المكرمة يكنسون الطرق ويضيئونها للحجيج ويقيمون لهم الموائد ويخرجون مع أطفالهم لاستقبالهم ويعلموهم المناسك ويدلوهم المسالك ، مبيناً أن البرنامج يقدم هدايا للحجيج ويقدم واجب الضيافة كالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الجافة علاوة على إقامة معرض معرفي يوضح رسالة حملة " مكة كلها حرم " .

// انتهى //

15:50ت م

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