حج / الجوازات تستعرض نتائج خطة قدوم الحجاج في مؤتمر صحفي غداً



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

يعقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى , بمحافظة جدة غداً , مؤتمراً صحفياً يتناول فيه نتائج خطة الجوازات لمرحلة قدوم الحجاج من خارج المملكة، والقرارات الإدارية الخاصة بمخالفي تعليمات الحج.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد باشرت مهامها في موسم الحج الحالي منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي، حيث استقبلت إدارات الجوازات في المنافذ الدولية حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل إجراءات دخولهم .

وهيأت الجوازات في الحج العناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات الفنية والأجهزة التقنية المتطورة، لإنجاز تنفيذ خطة العمل بسرعة ودقة، من خلال جوانب إدارية وميدانية وأمنية وإعلامية في جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، إلى جانب مواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

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15:50ت م

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