حج / مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تستقبل أول فوج من الحجاج القادمين عبر قطار الحرمين



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

استقبلت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب البالغ عددهم 38 حاجًا من الجنسية السودانية القادمين من المدينة المنورة عبر قطار الحرمين.

وكان في استقبال الفوج معاونو قطاع ساحل البحر الأحمر ورئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 2 المطوف عصام بياري ومندوبو وزارة الحج والعمرة ومسؤولو محطة قطار الحرمين، حيث تم توزيع الهدايا عليهم ورش الورود وسقياهم بماء زمزم.

وعبر الحجاج عن شكرهم وامتنناهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدين سعادتهم الغامرة كونهم أول دفعة من الحجاج العرب الذين يستقلون قطار الحرمين في رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

يذكر أن المؤسسة جندت 146 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

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15:44ت م

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