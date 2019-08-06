إشراقة ينفذ مبادرة نقطة لون ليتيمات حفر الباطن

2019-08-06

فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفذ فريق إشراقة للفن التشكيلي مبادرة “نقطة لون” في مركز رعاية اليتيمات بمحافظة حفر الباطن وذلك لخلق أجواء ماتعة لطالبات الجمعية من خلال إقامة معرض متكامل عرض فيه لوحات مرسومة من أعمال الرسامات وكذلك إقامة ورش عمل للطالبات الموهوبات في الرسم.

وقالت الفنانة التشكيلية العنود المقبل لـ”متابعات الخليج 365” : إنه لا يخفى على الجميع الدور السامي للفن التشكيلي وقدرته على إيصال رسالته وترجمة الأفكار والمشاعر ومكنونات النفس والذي قد لا تستطيع الكلمات إيصاله؛ لذا كان لنا وقفة إنسانية وبادرة تطوعية مع طالبات النادي الصيفي لجمعية تراؤف من خلال مبادرة (نقطة لون) والتي حوت على عدد من الفعاليات الفنية كورش العمل والأركان الفنية والمعرض النهائي لمخرجات العمل”.

وتابعت : استطعنا من خلال هذه الفعاليات نشر ثقافة الفن التشكيلي ودوره السامي في خدمة المجتمع.. حظينا بالسعادة التي رسمت على وجوه الطالبات، وحظينا بالتنسيق والاستقبال الرائع من إدارة الجمعية”.

من جانبها قالت الفنانة التشكيلية نجود الماطر: كانت مبادرة مشرفة وحققت أهدافها بنجاح فقد استمتعنا بتقديمها جداً كما استمتعن الطالبات بها بحماسهن وحبهن لتعلم الفن التشكيلي وانبهارهن بنتائجهن، فبعض الطالبات رسامات مبتدئات فكنا الموجّه لتحقيق رغبة التعلم الصحيح للفن التشكيلي بجميع أنواعه.

بدورها رأت الفنانة التشكيلية نوير العنزي أنه :” من منطلق أهمية نشر الفنون بجميع أنواعها كان من أهداف فريق إشراقة نشر ثقافة الفن التشكيلي ورفع الذائقة الفنية لدى المجتمع واستقطاب المواهب ومساعدتها لتطوير تلك الموهبة ومن هنا جاءت مبادرة الفريق الأولى “نقطة لون” بالتعاون مع جمعية تراؤف، حيث قدمنا مجموعة ورش فنية وتدريب فردي على بعض الأساسيات في مجالات الفن التشكيلي كافة من زيت وأكريلك وفحم ورصاص في جو من الحماس والشغف لإتقان هذه الفنون من قبل طالبات المركز”.

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