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نصف مليار ريال لمشروع تصريف مياه الأمطار بالحفر
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أنهت أمانة حفر الباطن إجراءات توقيع عقد مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار ضمن مبادرة درء أخطار السيول، حيث بلغت قيمة عقد المشروع 541,098,166 ريالًا.
ويتكوّن المشروع من شبكة من العبارات الصندوقية الخرسانية وأنابيب من الفايبر جلاس التي صُممت خصيصاً للتصدي إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة خلال مواسم الأمطار.
ويبلغ طول العبارات الصندوقية الخرسانية 17.970 مترًا ويتراوح عرض القنوات من (2.5 متر) إلى 3.5 أمتار وعمق مترينِ، وأنابيب من الفايبر جلاس بطول إجمالي 9,800 متر بأقطار تتراوح من 500 ملم إلى 1100 ملم.
وسوف تُسهم تلك القنوات والعبارات الصندوقية الخرسانية بدرء مخاطر السيول بالمدينة من خلال نقل كمية الأمطار الساقطة إلى خارج المدينة، وسيكتمل المشروع خلال سنتين.
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