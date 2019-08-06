أمانة جدة تجند 4717 عاملاً ومشرفاً لموسم الحج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - جدة

كشفت الإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة عن خُطتها لموسم حج 1440هـ التي انطلقت في الـ 20 من ذي القعدة وتستمرّ حتى الـ 7 من ذي الحجة وذلك على ثلاث مراحل.

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وتهدف الخطة إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة الحجاج المسافرين وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7 – 12 تركّزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات.

فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8 – 12 بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش وتنتهي في 15 – 12 لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.