- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ، وتوقعات بجريان السيول.
وشمل التنبيه مدينة الباحة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, والقرى , والحجرة, وبني حسن , وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث يستمر التنبيه حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وتجنب النزول والتنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.