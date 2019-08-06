2019-08-06

منشآت تعلن عن قبول مدينة حائل في برنامج تسريع الأعمال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إدراج مدينة حائل ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق وذلك بالشراكة مع جامعة MIT وبالتعاون مع إمارة منطقة حائل.

ويعتبر برنامج تسريع الأعمال ناجحاً في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية والجمع بين أصحاب المصلحة في المنظومة، وذلك من خلال توليد الأفكار وتدريب قادة المناطق من خلال العمل كفريق واحد لتحقيق المصالح والتقدم اقتصاديا واجتماعيا.

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هذا ويهدف البرنامج إلى تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في نظام ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، وتقييم مستوى التفاعل من الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد استراتيجية تعزيز منظومة الابتكار عن طريق الاستفادة من الموارد وإشراك أصحاب المصلحة المعنين لتنفيذها.

وسيتضمن البرنامج أربع مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين والتي تأخذ بدورها المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ مما يتيح لفريق العمل التعلم من والتعاون مع خبراء MIT ، وتحفيز العمل الإقليمي و الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.

يذكر أن هذه المشاركة تعتبر الثانية للمملكة حيث تم قبول المنطقة الغربية سابقاً في برنامج تسريع الأعمال في المناطق بالتعاون مع جامعة MIT.