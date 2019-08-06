الصحة تُفعّل الخط الساخن للتدخل السريع في الحج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

فّعلت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة للعام الخامس على التوالي الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة و مستشفيات العاصمة المقدسة لعلاج القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.

وخصصت المدينة الطبية أرقام للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب وخط هاتفي بديل في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات, بالإضافة لرقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

ويعتبر الوقت العامل الأهم بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية مما يعزز أهمية توفر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن خلال موسم الحج.

ويهدف هذا الخط إلى اختصار الوقت في نقل الحالات وتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات التي تحقق التطلعات وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الدعم غير المحدود الذي توفرة حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة لهم بمتابعة مباشرة وحيثية من وزارة الصحة.