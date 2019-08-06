توضيح من الداخلية بشأن تعليمات وإرشادات تصاريح الحج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الداخلية إرشادات وتعليمات بشأن التصاريح المخصصة لدخول المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وتقضي أنظمة وتعليمات الحج كما أوضحتها وزارة الداخلية ما يلي:

1- يُشترط توفر تصريح بالحج لدخول المحرمين من المواطنين والمقيمين إلى مكة.

2- توفر تصريح بالعمل لدخول المقيمين غير المحرمين إلى مكة.

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3- حظر نقل الحجاج غير النظاميين.

4- إبراز تصاريح الحج والعمل لرجال الأمن.

5- إعادة المحرمين من المواطنين والمقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج من حيث أتوا.

6 – إعادة المقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالعمل بمكة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (تعليمات وإرشادات تصاريح الحج).