شاهد بالصور.. أجواء روحانية في رحاب المسجد الحرام

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

يكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وسط منظومة من الخدمات قامت جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن بتسخيرها لخدمة وفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ووثقت مجموعة من الصور الأجواء الروحانية بمكة المكرمة، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم.

Advertisements

وأظهرت الصور صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام إذ يحرص حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة على استثمارها في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلباً للمغفرة من الله عز وجل.

ويعيش ضيوف الرحمن أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.