الان تتابع تعليم الأحساء يدعو المعلمين والمعلمات الجدد لترتيب رغباتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - عبدالله العازمي - الخليج 365: ‏دعت الإدارة لتعليم الأحساء، ممثلة في إدارة شؤون المعلمين المعلمين والمعلمات الجدد، لترتيب الرغبات. ودعت الإدارة، المعلمين والمعلمات، للدخول عبر “نظام نور”، لترتيب الرغبات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1440/12/5وحتى يوم السبت 1440/12/9 هجرية.

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