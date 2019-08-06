شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: إغلاق التسجيل في شركات حجاج الداخل.. (الخميس) القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تغلق وزارة الحج والعمرة بعد غد (الخميس) المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل في المقاعد التي خصصتها الوزارة لموسم حج هذا العام 1440هـ، في شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل هذا العام، والذي بدأ التسجيل فيه غرة شهر ذي القعدة الماضي.

من جهة أخرى شددت الوزارة على كافة الشركات والمؤسسات التعاون مع مندوبي البنك الإسلامي للتنمية، لتسويق سندات الهدي والأضاحي في مخيمات الحجاج ضمن مشروع المملكة، للإفادة من الهدي والأضاحي الذي ينفذه البنك خلال مواسم الحج سنوياً.

كما أكدت الوزارة على ضرورة وجود نسخة من شهادة تأهيل متعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة، والصادرة من قبل أمانة العاصمة المقدسة مع حصول جميع العاملين في إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية على شهادات صحية ممغنطة سارية المفعول.