شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأثير للحالة الجوية على حركة الطائرات بـ«مطار المؤسس» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي بن معلوي الذيب، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة الملاحة الجوية في مطار جدة الدولي تسير بصورة طبيعية، رغم حالة الغبار التي يشهدها الطقس في منطقة مكة المكرمة.
وقال الذيب إن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لم تتأثر بحالة الجو الحالية، وأن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 350 و500 متر، وذلك حسب طراز الطائرة.
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