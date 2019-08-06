، تحذير أمني أغلقها.. إعادة فتح محطة قطارات "كنارى وورف" بلندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت خدمة القطار الخفيف في لندن، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح محطة كنارى وورف بالكامل، وذلك بعد زوال الأسباب الأمنية، وفق "سبوتنيك".

وكانت خدمة القطار الخفيف في لندن قد أعلنت قبل قليل، عن وقف الخدمة وإغلاق محطة كنارى وورف بسبب تحذير أمني.