، "زين السعودية" الراعي الاستراتيجي لموسم "السودة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة تتولى تغطية الفعاليات بتقنية الجيل الخامس

ترعى "زين السعودية" موسم "السودة"، والذي بدأ من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام الحالي 2019، والذي يحاكي جمالية السياحة في مرتفعات السودة جنوب المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة واهتمامها برعاية كل الفعاليات والمناسبات المحفّزة للاقتصاد المحلي، بما يدعم السياحة الداخلية ويساهم في تنميتها.

وقدّمت "زين السعودية" تغطية بتقنية الجيل الخامس لخدمة زوار موسم "السودة"، موزعة على جميع أماكن الاحتفالات، كما توفر الشركة خدمة الواي فاي مجاناً لزوار هذا الموسم السياحي المتميز.

ويحظى موسم "السودة" الذي يحمل شعار "حنّا فوق" باهتمام واسع من قبل الراغبين في السياحة الداخلية، كما أنه يشهد العديد من الفعاليات المتميزة، والتي تشمل الأنشطة الرياضية، والمغامرات المشوّقة، والمسار الجبلي، والأمسيات الفنية.

وتقدّم "زين السعودية" محاكاة لتجربة الجيل الخامس المطور من خلال عربة متخصصة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الواي فاي المجاني في كل من شارع الفن، ومسرح المفتاحة، وحديقة مطار أبها، بالإضافة إلى مطار أبها الذي يجري العمل على تزويده بخدمة الواي فاي المجانية من قبل "زين السعودية".

وقال المدير العام التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي: الشركة ستغطي "موسم السودة" كاملاً بشبكة الواي فاي والجيل الخامس5G.

وأضاف: هذه الخطوة جزء من جهود الشركة في سبيل دعم كافة الفعاليات والبرامج السياحية والثقافية والترفيهية التي تحفّز السياحة الداخلية، بما يعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي.

وأردف: موسم السودة يحظى بكثير من مزايا التميّز، والذي يجعله واحداً من أهم المواسم السياحية والحضارية خلال موسم صيف هذا العام.

وتابع: الشركة لن تألو جهداً في سبيل تقديم خدمات اتصالات ترقى إلى مستوى طموحات وآمال زوّار "موسم السودة" والقائمين عليه.

يشار إلى أن شركة "زين السعودية" تسعى دائماً إلى تعزيز مساهمتها الإيجابية في رعاية المهرجانات والفعاليات الوطنية الهامة، كما أنها في الوقت ذاته تعتبر من أكثر الشركات المحلية حرصاً على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة بشكل إيجابي في مثل هذه البرامج.