- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها وأعمالها على المنشآت التجارية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 16 ذو الحجة 1440هـ.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال فترة العيد، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وتواصل الوزارة استقبال ومباشرة جميع بلاغات المستهلكين عبر مركز البلاغات 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث تستقبل البلاغات عن المخالفات التجارية، وتتابع آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 02:44 PM
تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها وأعمالها على المنشآت التجارية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 16 ذو الحجة 1440هـ.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال فترة العيد، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وتواصل الوزارة استقبال ومباشرة جميع بلاغات المستهلكين عبر مركز البلاغات 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث تستقبل البلاغات عن المخالفات التجارية، وتتابع آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
، 1900.. مركز بلاغات المستهلك مستمر خلال إجازة العيد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 1900.. مركز بلاغات المستهلك مستمر خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.