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أعلنت الجزائر صدور أمر توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله وشخص آخر.
وقال تلفزيون النهار الجزائري: إن المحكمة العسكرية أصدرت القرار ضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.
وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصلحة القضاء العسكري أن المتهمين الثلاثة تورطوا في التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 02:41 PM
بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بالنظام العام
أعلنت الجزائر صدور أمر توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله وشخص آخر.
وقال تلفزيون النهار الجزائري: إن المحكمة العسكرية أصدرت القرار ضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.
وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصلحة القضاء العسكري أن المتهمين الثلاثة تورطوا في التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
، قرار بالقبض على وزير الدفاع الجزائري السابق ،
المصدر : الخليج 365
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