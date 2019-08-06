، مريض السمنة "سليماني".. سنتان من المعاناة تنهيها "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدير الشؤون الصحية بالطائف وجّه بقبوله بأحد المستشفيات

أعرب مريض السمنة "متعب بن عبدالقادر سليماني" من داخل غرفة التنويم، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لصحيفة "الخليج 365" على مساهمتها في قبوله بأحد مستشفيات محافظة الطائف، بعد تفاعل مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور صالح بن سعد المونس، مع مناشدة المريض بتنويمه في أحد مستشفياتها لعلاجه.

وقد أدخل "سليماني" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أمس الاثنين، ولا يزال منوماً هناك؛ تمهيداً لإجراء عملية له، ومعالجته من الأمراض الأخرى، تنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبراً ناشد فيه المواطن "متعب" البالغ من العمر 41 عاماً من سكان مكة المكرمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسببت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وقال المريض في ذلك الوقت: أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي".

وأضاف: الديون تكالبت عليّ؛ بسبب عدم قدرتي على العمل، وأنا متزوج ولدي ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضي حال دون أن أرعاهما حق رعايتهما، وأملي في الله ثم في المسؤولين أن أجد العلاج لحالتي التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.