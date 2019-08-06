، بسبب الرياح.. توقّف العبارات البحرية يعزل سكان "أرخبيل فرسان" ،

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تسببت سرعة الرياح في البحر الأحمر في توقف حركة العبارات البحرية من جزر فرسان ومدينة جازان، وسط معاناة متكررة في مواسم الرياح.
وقال سكان أرخبيل جزر فرسان إنهم يمرون بظروف صعبة جراء انعزال الجزر عن العالم على اعتبار أن صلتها الوحيدة هي العبارات.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": نطالب بوضع حلول لمشكلة عدم إبحار العبارات وقت الرياح حيث بمجرد وصول سرعة الرياح ٢٥ عقدة بحرية يتم إلغاء جميع الرحلات وإلغاء الرحلات تسبب مشاكل الأهالي فرسان حيث يوجد بيننا من يفوته موعد في المستشفى ويوجد من يفوته مراجعات في الدوائر الحكومية ومن يفوته رحلات طيران وغيرها من الأمور.
وأضاف الأهالي: توجهنا للميناء بهدف رحلة الصباح انتظرنا حتى الساعة السابعة صباحاً، وأبلغونا بأن الرحلة ألغيت، وطالبونا بالمجيئ عند الساعة العاشرة وأيضاً ألغيت وكذلك رحلة الثانية عشر ظهراً ألغيت، ومع هذا فإنه لا توجد رحلات ليلية هذه الأيام، ونمر بحالة صعبة نناشد حلها.
يشار إلى أن سكان أرخبيل جزر فرسان يبلغ عددهم نحو ٣١ ألف نسمة، وقد تصاعدت مطالبات في وقت سابق بعمل جسر يربطها بمدينة جازان.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 02:37 PM
الأهالي وسط المعاناة: لا توجد رحلات ليلية هذه الأيام ونمر بحالة صعبة
أرشيفية
تسببت سرعة الرياح في البحر الأحمر في توقف حركة العبارات البحرية من جزر فرسان ومدينة جازان، وسط معاناة متكررة في مواسم الرياح.
وقال سكان أرخبيل جزر فرسان إنهم يمرون بظروف صعبة جراء انعزال الجزر عن العالم على اعتبار أن صلتها الوحيدة هي العبارات.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": نطالب بوضع حلول لمشكلة عدم إبحار العبارات وقت الرياح حيث بمجرد وصول سرعة الرياح ٢٥ عقدة بحرية يتم إلغاء جميع الرحلات وإلغاء الرحلات تسبب مشاكل الأهالي فرسان حيث يوجد بيننا من يفوته موعد في المستشفى ويوجد من يفوته مراجعات في الدوائر الحكومية ومن يفوته رحلات طيران وغيرها من الأمور.
وأضاف الأهالي: توجهنا للميناء بهدف رحلة الصباح انتظرنا حتى الساعة السابعة صباحاً، وأبلغونا بأن الرحلة ألغيت، وطالبونا بالمجيئ عند الساعة العاشرة وأيضاً ألغيت وكذلك رحلة الثانية عشر ظهراً ألغيت، ومع هذا فإنه لا توجد رحلات ليلية هذه الأيام، ونمر بحالة صعبة نناشد حلها.
يشار إلى أن سكان أرخبيل جزر فرسان يبلغ عددهم نحو ٣١ ألف نسمة، وقد تصاعدت مطالبات في وقت سابق بعمل جسر يربطها بمدينة جازان.
، بسبب الرياح.. توقّف العبارات البحرية يعزل سكان "أرخبيل فرسان" ،
المصدر : الخليج 365
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