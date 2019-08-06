الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد عبر بوابة حياك تسجيل الدخول

موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك يوفر خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد أو برقم الحساب، وذلك لكي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين معرفة قيمة الفواتير الجديدة التي استهلاكها كل مشترك خلال الشهر الجاري، حيث يمكن لجميع المشتركين بكافة المحافظات علي مستوي الأراضي الحجازية السعودية دفع قيمة الفواتير الجديدة وكذلك القديمة إذا كان يوجد أقساط متبقية مسجلة عليك، عن طريق الصراف الآلي حيث يمكن الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة إلى البنوك السعودية لكي يسدد المشتركون الفواتير بشكل إلكتروني.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية توفر العديد من الخدمات الأخرى، حيث يمكن الاعتراض على فواتير المياه تقسيط الفواتير كما يمكن عرض فواتير شركة المياه الوطنية عن طريق الاشتراك بالرسائل القصيرة التي يمكن التسجيل في تلك الخدمة المجانية عن طريق تسجيل دخول في بوابة حياك الإلكترونية.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد

يمكنكم التواصل مع رقم شركة المياه الوطنية السعودية الموحد على رقم 920001744 من أجل تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال خدمات العملاء للشركة السعودية للمياه والشرب، أو الدخول علي الموقع الإلكتروني كما هو موضح بالنقاط التالية.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالمشتركين سوف تظهر لكم كافة تفاصيل الفواتير الشهرية، كما يمكن الدخول علي حساب فاتورة المياه من أجل حساب قيمة الاستهلاك الشهرية قبل الدخول علي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب السعودية.