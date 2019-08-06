حساب المواطن.. تقديم موعد صرف الدفعة 21 “شهر أغسطس” وهنا تفاصيل شروط الأهلية للدفعة...

أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن عن تقديم موعد صرف الدفعة الحادية والعشرين “دفعة شهر أغسطس” وذلك بمناسبة تعارض موعد صرف دفعة حساب المواطن الأساسي لهذا الشهر مع أجازة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، مؤكدين بأن عمليات صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن سوف يتم إيداعها في حسابات المستفدين بدءًا من يوم 8 أغسطس الجاري بدلًا من يوم 10 كما جرت العادة.

وذكرت التقارير الإعلامية، بأن السبب الحقيقي وراء تقديم عملية دفع مستحقات المستفيدين في برنامج حساب المواطن قبل موعدها يرجع إلى رغبة الحكومة السعودية والمسؤولين عن برنامج حساب المواطن في التسهيل والتيسير على المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن خلال هذه الفترة.

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الحادية والعشرين

أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الجديد لصرف دفعة شهر أغسطس الجاري، ليكون يوم 8 أغسطس الجاري والذي يوافق يوم الخميس المقبل، وهذا بالنسبة لجميع المستفدين من برنامج حساب المواطن دون أي إستثناء على الإطلاق، وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود على كل الأشخاص الذين إنطبقت عليهم شروط الأهلية.

وأوضح حساب المواطن بأن صرف هذه الدفعة سوف يتم عن طريق الحسابات البنكية لكل المستفيدين من البرنامج بالطريقة المعتادة خلال يوم 8 أغسطس المقبل، ولن تكون هناك أي زيادة في المستحقات بالنسبة للمستفيدين بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مصدر مسؤول في برنامج حساب المواطن.

ويجب الدخول على موقع حساب المواطن، وذلك من أجل معرفة آخر تفاصيل ومواعيد صرف الدفعات بشكل مستمر، وكذلك الإطلاع على التحديثات الخاصة بشروط الأهلية بالنسبة للمستفيدين من حساب المواطن خلال هذه الفترة، وقبل صرف الدفعة 21 في الأيام المقبلة من الشهر الجاري.

طريقة وخطوات تغير الحساب البنكي في حساب المواطن

قد يتسائل بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن الطريقة التي يمكن من خلال تغير “الحساب البنكي” الذي يتم إستقبال دفعات حساب المواطن عليه، وفي السطور القادمة سوف نشرح هذه الطريقة بالتفاصيل، حيث أنها قد جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص على برنامج حساب المواطن

الدخول إلى الصفحة الرسمية وبعد ذلك الضغط على تفاصيل الطلب، ومن ثم الدخول إلى بيانات الحساب البنكي لك على حساب المواطن

تعديل رقم الحساب البنكي وبعد ذلك الضغط على حفظ التغيرات.

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تسجيل البيانات للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

ذكرت المصادر المطلعة في برنامج حساب المواطن، بأن البرنامج سوف يعلن بشكل رسمي عن موعد تسجيل الدفعة بعد القادمة وهي الدفعة رقم 22 وذلك يوم 6 أغسطس الجاري، أي قبل يومين فقط من صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن، دون أن يتم الكشف عن وجود أي زيادة في المبالغ المالية التي يتم وضعها في حسابات المستفدين من برنامج حساب المواطن في الشهر الجاري أم لا.

هل يؤثر إمتلاك سجل تجاري على صرف دفعة حساب المواطن؟

طلب البعض توضيح حول حقيقة تأثير إمتلاك سجل تجارى على عمليات صرف المستحقات والدفعات من برنامج حساب المواطن، ولكن رد المسؤولين على “حساب المواطن” عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي: ” مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن، ولكن بشرط وحيد وهو ضرورة أن يتم الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري”.

وأشار برنامج حساب المواطن، بأنه يجب على الشخص الذي يملك حساب تجاري ويرغب في الحصول على الدعم من قبل حساب المواطن أن تكون كل الشروط الأخرى منطبقة عليه، وفي حالة عدم وجود أي سجل أو نشاط تجاري لايجب الإفصاح عنه بأي حال من الأحول.

هل هناك زيادة في دفعة حساب المواطن الجديدة؟

أشارت تقارير صحفية، بأنه من غير المتوقع بأن تكون هناك زيادة جديدة في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن والتي من المتوقع بأن يبدأ الدفع فيها عبر الحسابات البنكية من يوم الخميس المقبل والموافق 8 أغسطس الجاري، بدلًا من يوم 10 أغسطس كما جرت العادة في الشهور الماضية.

وأوضحت هذه التقارير في حديثها حول دفعة برنامج حساب المواطن القادمة، بأن المسؤولين عن حساب المواطن قرروا فتح باب التقديم والتسجيل في الدفعة الثانية والعشرين من يوم 6 أغسطس المقبل، وعلى أن يتم دفع المستحقات المالية لهذه الدفعة يوم 10 سبتمبر المقبل.

حساب المواطن يكشف موعد الإعلان عن شروط الأهلية

أكد المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، بأن موعد الإعلان عن شروط الأهلية للدفعة رقم 22، وهي دفعة شهر سبتمبر المقبل، قد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الايام القليلة المقبلة، وبعدها سيتم الدفع في حسابات المستفيدين في البنوك في يوم 10 سبتمبر المقبل، ولكن الدفعة رقم 21 وهي دفعة شهر أغسطس الجاري، سوف يتم إيداعها في حسابات المواطنين يوم الخميس المقبل.

حساب المواطن: صرف الدفعة ال21 خلال أيام قليلة

أعلنت برنامج حساب المواطن، بأن كل شيء قد أصبح جاهز من أجل صرف مستحقات المستفيدين في حساباتهم في البنوك بخصوص الدفعة رقم 21 “دفعة شهر أغسطس” مؤكدًا بأن الدفعة سيكون في الموعد الجديد الذي تم تحديده وليس في يوم 10 من الشهر الميلادي كما جرت العادة في برنامج حساب المواطن، والذي أدعى المواطنين إلى التسجيل في الدفعة المقبلة والإطلاع على شروط الأهلية.

أعلنت الجهات المسؤولة عن برنامج حساب المواطن عن بدء التسجيل في الدفعة القادمة وهي الدفعة رقم 22 في برنامج حساب المواطن، وذلك مع الساعات الأولى لصباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس الجاري، وهذا عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت.