موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم والقنوات الناقلة للكلاسيكو برابط معرفة التردد تعرف الآن علي اسم...

تتابعون في هذه المقالة كافة تفاصيل موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم alhilal vs alahli والتي تبدأ خلال الساعات القليلة القادمة في منافسات ومباريات الدور 16 في دوري ابطال اسيا للموسم الحالي 2019/2020 وسنوافيكم بتفاصيل تشكيلة الهلال في اسيا 2019 وأيضا اسم المعلق علي مباراة كلاسيكو السعودية بين الاهلي ضد الهلال رسمياً، كما تتابعون رابط معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي رسميا، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد من الأخبار والتفاصيل الحصرية

بدأ عشاق الساحرة المستديرة في شراء تذاكر مباراة الكلاسيكو التي يترقبها متابعو الهلال الازرق والاهلي الشعودي الاخضر منذ زمن، وقد تم تحديد اسعار التذاكر بالفعل واوشكت علي الانتهاء، ويقوم نادي اهلي جدة ونادي الهلال الازرق بالتواجه علي ارضية “الجوهرة المشعة” في تمام الساعة السادسة واربعون دقيقة، تابع المقالة لمعرفة متي مباراة الهلال القادمة امام اهلي جدة بتوقيت جميع البلاد العربية.

موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم

تم تحديد موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم alhilal vs alahli ليكون اليوم الثلاثاء الموافس 6 اغسطس 2019 وهذا في مباريات الدور السادس عشر في بطولة اسيا، ويتلاقي الهلال ضد الاهلي مرة اخري في مباراة الاياب يوم الثالث عشر من اغسطس الجاري، وذلك لتحديد الفريق الفائز والمتأهل لمباريات الدور الثامن، وتتابعون الآن توقيت مباراة الاهلي ضد الهلال المرتقبة اليوم.

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موعد مباراة الهلال والاهلي والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في دوري ابطال اسيا تابع تشكيل الفريقين واسماء المعلقين ونتيجة الماتش فور الانتهاء

توقيت مباراة الهلال اليوم

4:40 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

5:40 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وباقي دول غرب افريقيا

6:40 مساء بتوقيت مصر والسودان

7:40 مساء بتوقيت السعودية

8:40 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيلة الهلال في اسيا 2019

حراسة المرمي عبدالله المعيوف خط الدفاع ياسر الشهراني – هيون سو – علي البليهي – محمد الدوسري خط الوسط عبدالله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري الهجوم سيباستيان جيوفينكو – اندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم

تقوم قناة beIN SPORTS 2 HD. ببث مباراة الهلال ضد الاهلي اليوم علي شاشاتها المميزة بتقنية الشاشة الفائقة ويمكنكم معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم عبر الرابط المباشر التالي:

تشكيلة الاهلي امام الهلال