القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم في دور الـ 16 في دوري ابطال اسيا 2019 ورابط معرفة...

تتابعون في هذه المقالة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم ضمن منافسات ومباريات الدور 16 ففي دوري ابطال اسيا للعام الحالي 2019/2020 وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل موعد مباراة الاهلي والهلال السعودي الازرق ورابط معرفة تردات القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي جدة، تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب “الجوهرة المشعة” الذي يضم مباراة القمة السعودية الآسيوية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره أهلي جدة.

وصار عشاق الساحرة المستديرة في ترقب شديد لمتابعة مباراة الكلاسيكو التي ينتظرونها في ذهاب الدور السادس عشر وسيتلاقي الفرقين مرة اخري في مباراة الاياب لتحديد الفرقي الفائز والمتأهل لمباريات الدور الثامن، تابع المقالة لمعرفة نتيجة مباراة الهلال والاهلي رسميا فور الإعلان عنها لمباراة الذهاب والاياب وتحديد الفائز المتأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم رسميا لتكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية وذلك عبر التعليق العربي من خلال قناة بي ان سبورت الثانية بتقنية الشاشة الفائقة bein sport HD 2 ويمكنكم معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي اليوم عبر الرابط التالي:

موعد مباراة الاهلي والهلال

4:40 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

5:40 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وباقي دول غرب افريقيا

6:40 مساء بتوقيت مصر والسودان

7:40 مساء بتوقيت السعودية

8:40 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الهلال والاهلي والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في دوري ابطال اسيا تابع تشكيل الفريقين واسماء المعلقين ونتيجة الماتش فور الانتهاء

موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم والقنوات الناقلة للكلاسيكو برابط معرفة التردد تعرف الآن علي اسم المعلق

تشكيلة الهلال في اسيا 2019