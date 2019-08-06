وفاة ريم العبدالله خبر هو الأكثر انتشارا اليوم على تويتر

خبر وفاة ريم العبدالله هو الخبر الذي تصدر أخبار تويتر خلال اليومين الماضيين، وقد حدث ذلك الجدل نتيجة تشابه أسماء بين المرحومة ريم العبدالله، وبين الممثلة السعودية التي تحمل نفس الاسم، وقد انتشر على تويتر هاشتاج يحمل اسم وفاة ريم العبدالله تداول فيه المغردون من أصحاب ريم، وشقيقها رسائل العزاء، وقد ظهر هذا الهاشتاج في قائمة الهاشتاج الأكثر تداولا.

وفاة ريم العبدالله على تويتر

وعلى تويتر نشر أصدقاء ريم الكثير من الأدعية، يطلبوا من الله أن يغفر لها،ولشقيقتها، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر على فقدانهم، وبسبب تشابه الأسماء أصبحت هذه الرسائل تريند بين الكثير من مغردي تويتر في السعودية، وأصبحت أيضا هي الأكثر بحثا في محرك البحث جوجل السعودية.

وفاة ريم العبدالله خبر تريند على تويتر

وقد انتشر هاشتاج يسير إلى الممثلة التي ظهرت في مسلسل طاش ما طاش إلا أن هناك مغردون على تويتر أكدوا أن هذا خطأ، وأن المتوفيه هي مواطنة سعودية تحمل نفس الاسم ريم العبدالله، توفيت في حادث سير ليست هي الممثلة السعودية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد وقع هذا الحادث الأليم في صباح يوم الاحد في الرياض،وقد أدى إلى وفاة مواطنة اسمها ريم العبدالله، ووفاة شقيقتها متأثرين بجراحهما، رحم الله المتوفيات، ورزقهم فسيح جناته.