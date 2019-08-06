شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان "هام "من البنك المركزي اليمني يزف فيه هذه البشرى..! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعتين رقم 27 و 28 بمبلغ إجمالي 118 مليون دولار.

وبحسب بلاغ صحفي للمركز الاعلامي للبنك المركزي اليمني، فإن إجمالي مبالغ الدفعتين 27 و 28 يبلغ 118 مليون دولار، والمخصصة لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية، والإسلامية، في مختلف المحافظات، لأجل استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، في كافة أرجاء الوطن.

وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها، سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات.