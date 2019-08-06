شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي الجنوبي يبرئ الحوثيين من الهجمات على عدن.. ويكشف عن مكان انطلاق الصاروخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برأ نائب رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" مليشيا الحوثي من تفجير معسكر الجلاء بعدن رغم تبني الجماعة للعملية.

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وأكد بن بريك ، في مؤتمر صحفي تابع مجرياته محرر "ناس تايمز" ان احداث عدن، الخميس، خطط لها بعناية، والهدف القضاء على القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية وبالإضافة إلى قائد التحالف العربي .

وأوضح أن الحادث جاء ليس بعبوة ناسفة ولكن صاروخ لم يكشف عن نوعه اطلق من شمال غرب عدن .

واعتبر ان هذا المخطط كبير ومنسق له، وكان يهدف الى ادخال عدن في الفوضى حتى يتم السيطرة على عدن، من قبل قوات "الإخوان المسلمين" بحسب تعبيره.

وأشار إلى ان المدعو “منير اليافعي ” كان في طريقه لاستقبال قائد التحالف الذي وصل البوابة، حيث نزل الصاروخ بمنطقة بين المنصة و مكان استقبال الضيوف بمنطقة ترابية .

وزعم بن بريك ان هذا الحادث كان مخطط له سقوط عدن كلها، ولا ينفع حينها لا تدخل تحالف او اي قوة اخرى من سقوط عدن بيد الاصلاح .

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واضاف ان الهدف كان دخول الحوثي والاصلاح في مفاوضات للسيطرة على الشمال والجنوب بعد فرض امر الواقع في الجنوب من قبل قوات حزب الاصلاح في عدن ,

وقال ان من وراء المخطط هو حزب الاصلاح والحوثيين بتنسيق مشترك للقضاء على القوات والقيادات الجنوبية .

وحول الانتهاكات التي طالت العمال وأصحاب المحلات من أبناء المحافظات الشمالية، قال بن بريك ان الشعب الجنوبي لم يخرج من اجل منير اليافعي بل خرج حماية غضب لدماء الشهداء وحماية لمكاسب الجنوب ، بحسب تعبيره.