بعد عودته من سجن طره.. الغامدي يروي تفاصيل حبسه في مصر.. ويطالب بهذا الأمر لإنصافه

روى المواطن مبارك علي الغامدي، تفاصيل تعرضه للحبس عام ونصف في سجن طرة بالقاهرة.

وحسب “عكاظ” قال الغامدي إنه بدأ الاستثمار في المياه المحلاة في مصر على أرض على طريق الإسكندرية في العام ١٩٩٨، وكانت الأمور تسير بشكل عادي برغم الوقت الطويل الذي استغرقه في استخراج التصريح واستكمال الإجراءات الرسمية.

وتابع: بدأت الإنتاج وفي فترة وجيزة أصبح لدينا عدد كبير من العملاء وانتشر التوزيع حتى خارج مصر ثم بدأ يشعر ببعض المضايقات في العام ٢٠١٦، وخشي من الخسائر ووصلت الخسائر أكثر من 6 ملايين ريال.

ولفت إلى إنه قرر تأجير المصنع لأحد المستثمرين الذي قام بإنهاء كافة إجراءات توثيق العقد في الشهر العقاري كما هو معتاد في مصر وتم تحديد الموعد للتوقيع وتسليم المصنع بعد إنهاء الإجراءات.

وأضاف، «عدت إلى المملكة غير أنني تفاجأت بالمحامي الخاص يبلغني بأن المستثمر تملك المصنع بعقد، فسارعت بالعودة إلى مصر لحماية المصنع ووضع الحراسة عليه، وبدأت الدعاوى الكيدية ضدي في محافظات مختلفة لتشتيت القضية واستصدار أحكام ضدي بحجة غيابي عن الجلسات وهذا ما حدث بالفعل”.

وأشار إلى إنه أثناء مثوله في إحدى الجلسات تم اقتياده وتوقيفه في شرطة المنتزه واستمرت المرافعات في ١٣ قضية كيدية واستطاع نجله المهندس عبدالرحمن ومحامي السفارة السعودية إسقاط تلك القضايا «ليصدر لي عفو إنساني تقديرا لظروفي الصحية لأعود إلى أسرتي».

وطالب الغامدي بتشكيل لجنة تحقيق مع كافة الأطراف لكشف كل التجاوزات التي حدثت والتزوير في المستندات الرسمية.

مؤكدا تبرئته من 13 دعوى كيدية استهدفته. مشيرا إلى إن وقفة السفير السعودي في مصر والقنصل في الإسكندرية مع قضيته خففت من آلامه وأسهمت في سرعة عودته إلى أرض الوطن.